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АЗ уволил главного тренера Слота из-за того, что он вёл переговоры с Фейеноордом

Нидерланды
(1 голосов)

Слоту не удалось удержаться на двух стульях сразу

АЗ уволил главного тренера Слота из-за того, что он вёл переговоры с Фейеноордом
Новина українською

"АЗ" отправил в отставку главного тренера команды Арне Слота.

Причиной этому послужили переговоры 42-летнего специалиста с "Фейеноордом" о работе в клубе в следующем сезоне, когда роттердамцев покинет Дик Адвокат.

В клубном заявлении отмечают, что хотят видеть во главе команды тренера, который будет сосредоточен лишь на "АЗ". До конца сезона коллективом будет руководить Паскаль Янсен, который ранее был ассистентом наставника.

Отметим, что Слот проработал в "АЗ" 3,5 года.

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В статье: Фейеноорд (Роттердам) АЗ (Алкмаар) Арне Слот
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
05.12.2020 в 14:37
Идиоты
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