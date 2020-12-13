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Хунтелар завершит карьеру в конце текущего сезона
Дальше в планах у 37-летнего голландца диплом тренера
Нападающий "Аякса" Клас-Ян Хунтелар обьявил о завершении карьеры. 37-летний форвард уйдет из профессионального футбола по завершению сезона.
"Да, я собираюсь закончить играть. Я немного думал об этом на протяжении последнего месяца. Конец приближается, и, думаю, это мой последний сезон. Я с удовольствием буду играть до конца сезона.
Сначала я отдохну, несколько месяцев побуду дома с семьей, все-таки карьера была насыщенной. Затем, думаю, я получу диплом тренера", – рассказал Хунтелар.
Голландский форвард за свою карьеру успел поиграть за "Аякс", мадридский "Реал", "Милан", "Шальке" и записать на свой счет 360 голов.
В текущем сезоне Эредивизи Хунтелар провел 8 матчей и забил 3 мяча.
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