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Хунтелар завершит карьеру в конце текущего сезона

Нидерланды
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Дальше в планах у 37-летнего голландца диплом тренера

Хунтелар завершит карьеру в конце текущего сезона
Новина українською

Нападающий "Аякса" Клас-Ян Хунтелар обьявил о завершении карьеры. 37-летний форвард уйдет из профессионального футбола по завершению сезона.

"Да, я собираюсь закончить играть. Я немного думал об этом на протяжении последнего месяца. Конец приближается, и, думаю, это мой последний сезон. Я с удовольствием буду играть до конца сезона.

Сначала я отдохну, несколько месяцев побуду дома с семьей, все-таки карьера была насыщенной. Затем, думаю, я получу диплом тренера", – рассказал Хунтелар.

Голландский форвард за свою карьеру успел поиграть за "Аякс", мадридский "Реал", "Милан", "Шальке" и записать на свой счет 360 голов.

В текущем сезоне Эредивизи Хунтелар провел 8 матчей и забил 3 мяча.

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В статье: Аякс (Амстердам) Клас-Ян Хунтелар
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Источник:
Voetbalzone

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