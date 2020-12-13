Хунтелар завершит карьеру в конце текущего сезона

Нападающий "Аякса" Клас-Ян Хунтелар обьявил о завершении карьеры. 37-летний форвард уйдет из профессионального футбола по завершению сезона.

"Да, я собираюсь закончить играть. Я немного думал об этом на протяжении последнего месяца. Конец приближается, и, думаю, это мой последний сезон. Я с удовольствием буду играть до конца сезона.

Сначала я отдохну, несколько месяцев побуду дома с семьей, все-таки карьера была насыщенной. Затем, думаю, я получу диплом тренера", – рассказал Хунтелар.