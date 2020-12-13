Звезду Аякса арестовали за нанесение ножевых ранений

Странно в этой истории то, что он резню устроил в июле, а пострадавший заявил об этом месяц назад только (в ноябре). Это вообще как? И как можно доказать это, когда произошло это 4 месяца назад? В любом случае, интересно узнать отсранять ли его от футбола...