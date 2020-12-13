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Звезду Аякса арестовали за нанесение ножевых ранений

Нидерланды
(1 голосов)

Семейная поножовщина закончилась без жертв

Звезду Аякса арестовали за нанесение ножевых ранений
Новина українською

Игрок "Аякса" Квинси Промес был арестован сегодня утром, сообщает De Telegraaf. Футболиста подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений.

В конце июля в ходе вечеринки футболист нанёс ножевое ранение своему родственнику. Присутствующим вскоре удалось прекратить потасовку.

Сообщается, что пострадавший среди прочих травм получил и серьезную травму колена. Мужчина сообщил о нанесении ножевых ранений месяц назад, после чего было начато расследование, приведшее к аресту. Промеса подозревают в нападении с причинением тяжких телесных повреждений. За подобное преступление предусмотрено тюремное заключение сроком до четырех лет.

Арест игрока подтвердил официальный представитель полиции Джелмер Гирдс. Футболист сейчас находится в следственном изоляторе.

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В статье: Аякс (Амстердам) Квинси Промес
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
13.12.2020 в 15:27
Странно в этой истории то, что он резню устроил в июле, а пострадавший заявил об этом месяц назад только (в ноябре). Это вообще как? И как можно доказать это, когда произошло это 4 месяца назад? В любом случае, интересно узнать отсранять ли его от футбола...
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.12.2020 в 14:23
Це не той, що раніше грав за Спартак?
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Timothy (Павлодар)
13.12.2020 в 14:33
Той
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