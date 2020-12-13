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Звезду Аякса арестовали за нанесение ножевых ранений
Семейная поножовщина закончилась без жертв
Игрок "Аякса" Квинси Промес был арестован сегодня утром, сообщает De Telegraaf. Футболиста подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений.
В конце июля в ходе вечеринки футболист нанёс ножевое ранение своему родственнику. Присутствующим вскоре удалось прекратить потасовку.
Сообщается, что пострадавший среди прочих травм получил и серьезную травму колена. Мужчина сообщил о нанесении ножевых ранений месяц назад, после чего было начато расследование, приведшее к аресту. Промеса подозревают в нападении с причинением тяжких телесных повреждений. За подобное преступление предусмотрено тюремное заключение сроком до четырех лет.
Арест игрока подтвердил официальный представитель полиции Джелмер Гирдс. Футболист сейчас находится в следственном изоляторе.
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