Квинси Промес: То, что я на свободе говорит само за себя

Игрок "Аякса" Квинси Промес прокомментировал свой арест и подозрение в нападении с причинением телесных повреждений:

"Мне нечего скрывать. Приятно снова сосредоточиться на футболе и оставить посторонние проблемы позади. Это был шок для всех, но я рад, что меня отпустили так быстро.

Я поражен так же, как и все остальные. Дело касается моей личной жизни, больше мне нечего сказать. Но я на свободе, думаю, это говорит само за себя. Здорово, что тренер и команда поддерживают меня.

Я не хочу отвечать на неважные вопросы. Это сложная ситуация для всех, но мы должны смотреть вперед, потому что в будущем мы можем повлиять. А то, что произошло, уже произошло", - сказал Промес.