  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Квинси Промес: То, что я на свободе говорит само за себя
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Квинси Промес: То, что я на свободе говорит само за себя

Нидерланды
(1 голосов)

Футболист уже вернулся к играм за клуб

Квинси Промес: То, что я на свободе говорит само за себя
Новина українською

Игрок "Аякса" Квинси Промес прокомментировал свой арест и подозрение в нападении с причинением телесных повреждений:

"Мне нечего скрывать. Приятно снова сосредоточиться на футболе и оставить посторонние проблемы позади. Это был шок для всех, но я рад, что меня отпустили так быстро.

Я поражен так же, как и все остальные. Дело касается моей личной жизни, больше мне нечего сказать. Но я на свободе, думаю, это говорит само за себя. Здорово, что тренер и команда поддерживают меня.

Я не хочу отвечать на неважные вопросы. Это сложная ситуация для всех, но мы должны смотреть вперед, потому что в будущем мы можем повлиять. А то, что произошло, уже произошло", - сказал Промес.

Напомним, нидерландец был арестован неделю назад и выпущен через три дня после задержания. Ему инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений одному из членов семьи. Промес пропустил один матч "Аякса", который состоялся посреди этой неделе, а уже сегодня сыграл тайм против "Дэн Гаага".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Квинси Промес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraaf.nl

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...