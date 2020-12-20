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Квинси Промес: То, что я на свободе говорит само за себя
Футболист уже вернулся к играм за клуб
Игрок "Аякса" Квинси Промес прокомментировал свой арест и подозрение в нападении с причинением телесных повреждений:
"Мне нечего скрывать. Приятно снова сосредоточиться на футболе и оставить посторонние проблемы позади. Это был шок для всех, но я рад, что меня отпустили так быстро.
Я поражен так же, как и все остальные. Дело касается моей личной жизни, больше мне нечего сказать. Но я на свободе, думаю, это говорит само за себя. Здорово, что тренер и команда поддерживают меня.
Я не хочу отвечать на неважные вопросы. Это сложная ситуация для всех, но мы должны смотреть вперед, потому что в будущем мы можем повлиять. А то, что произошло, уже произошло", - сказал Промес.
Напомним, нидерландец был арестован неделю назад и выпущен через три дня после задержания. Ему инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений одному из членов семьи. Промес пропустил один матч "Аякса", который состоялся посреди этой неделе, а уже сегодня сыграл тайм против "Дэн Гаага".
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