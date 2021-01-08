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Официально: Аякс подписал форварда Вест Хэм Юнайтед

Нидерланды
(1 голосов)

Попробует себя в Амстердаме

Официально: Аякс подписал форварда Вест Хэм Юнайтед
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Ивуарийский нападающий Себастьян Аллер подписал трудовой договор с амстердамским "Аяксом". "Вест Хэм Юнайтед" и голландский гранд достигли соглашения о трансфере футболиста.

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Контракт истекает 20 июня 2025 года. Пресс-служба нидерландцев сообщает, что клуб заплатил за трансфер исполнителя 22,5 миллиона евро.

Отметим, что ранее футболист выступал за "Осер", "Утрехт" и "Айнтрахт". На молодежном уровне Себастьян защищал цвета сборной Франции, но на взрослом принял решение выступать за Кот д'Ивуар.

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В статье: Аякс (Амстердам) Себастьен Аллер Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Ajax

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