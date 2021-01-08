Официально: Аякс подписал форварда Вест Хэм Юнайтед

Ивуарийский нападающий Себастьян Аллер подписал трудовой договор с амстердамским "Аяксом". "Вест Хэм Юнайтед" и голландский гранд достигли соглашения о трансфере футболиста.

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Контракт истекает 20 июня 2025 года. Пресс-служба нидерландцев сообщает, что клуб заплатил за трансфер исполнителя 22,5 миллиона евро.

Отметим, что ранее футболист выступал за "Осер", "Утрехт" и "Айнтрахт". На молодежном уровне Себастьян защищал цвета сборной Франции, но на взрослом принял решение выступать за Кот д'Ивуар.