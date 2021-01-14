Парашют после удара пяткой. ВИДЕО невероятного гола в матче ПСВ - АЗ

Перед игрой с "Динамо" в составе АЗ отмечали капитана Тёна Копмайнерса. В том поединке ему пришлось играть в центре обороны команды из Алкмаара. Однако основной его позицией все же остается центр полузащиты. И хорошо, что против бело-синих он играл ниже. В дальнейшем он действовал на привычной позиции и является одним из самых ярких игроков чемпионата Нидерландов.

Простая статистика - в 16 матчах Эредивизии он забил 11 мячей! В четверг АЗ играл на выезде с грозным ПСВ и победил 1: 3. Дубль на счету именно Копмайнерса. Первый гол он забил с пенальти, а второй ... - это надо видеть.

АЗ, к слову, занимает п’ятое место, но отставание от лидера – "Аякса" составляет всего четыре очка.