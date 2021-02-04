Проблемы с памятью или техническая ошибка? Аякс не включил 22-миллионого новичка в заявку на ЛЕ

В прошедшее трансферное окно "Аякс" не пожалел выложить 22 с половиной миллиона за форварда "Вест Хэма" Себастьяна Аллера. Однако вряд ли он сможет сыграть за команду в еврокубках.

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Неожиданно для всех, футболистов не попал в заявку клуба на плей-офф Лиги Европы. В заявлении "Аякса" сказано, что Аллер действительно оказался вне списка, но своей ошибки не признают.

Сейчас клуб работает с УЕФА, чтобы решить проблему. Если ошиблись работники амстердамцев, то вряд ли Себастьян сыграет в еврокубке.

Ajax’s record signing Sebastien Haller has not been included in their Europa League squad... by accident! — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 4, 2021

За "Аякс" Аллер успел отыграть шесть матчей, забить два гола и отдать четыре голевые передачи.