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Проблемы с памятью или техническая ошибка? Аякс не включил 22-миллионого новичка в заявку на ЛЕ

Нидерланды
(1 голосов)

Два вопроса - кто виноват и что делать?

Проблемы с памятью или техническая ошибка? Аякс не включил 22-миллионого новичка в заявку на ЛЕ
UA-Футбол
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В прошедшее трансферное окно "Аякс" не пожалел выложить 22 с половиной миллиона за форварда "Вест Хэма" Себастьяна Аллера. Однако вряд ли он сможет сыграть за команду в еврокубках.

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Неожиданно для всех, футболистов не попал в заявку клуба на плей-офф Лиги Европы. В заявлении "Аякса" сказано, что Аллер действительно оказался вне списка, но своей ошибки не признают.

Сейчас клуб работает с УЕФА, чтобы решить проблему. Если ошиблись работники амстердамцев, то вряд ли Себастьян сыграет в еврокубке.

За "Аякс" Аллер успел отыграть шесть матчей, забить два гола и отдать четыре голевые передачи.

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В статье: Аякс (Амстердам) Себастьен Аллер
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