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Выпил таблетки жены: голкипер Аякса официально дисквалифицирован на год
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УЕФА дисквалифицировал голкипера амстердамского "Аякса" Андре Онана на 12 месяцев. После одной из проверок, которая была 30 октября прошлого года, в моче вратаря обнаружили фуросемид.
Пресс-служба "Аякса" отмечает, что дисквалификация начинает действовать с 5 февраля, бан распространяется на все турниры (в том числе и международные). В клубе сообщили, что в тот злополучный день камерунский футболист плохо себя чувствовал и принял таблетки жены (Lasimac).
В действиях Онана не было корыстных намерений, чиновники это подтвердили. Тем не менее, Андреа обязан следить за тем, что попадает в его организм. Амстердамцы хотят оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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