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Выпил таблетки жены: голкипер Аякса официально дисквалифицирован на год

Нидерланды
(1 голосов)

Классика

Выпил таблетки жены: голкипер Аякса официально дисквалифицирован на год
Новина українською

УЕФА дисквалифицировал голкипера амстердамского "Аякса" Андре Онана на 12 месяцев. После одной из проверок, которая была 30 октября прошлого года, в моче вратаря обнаружили фуросемид.

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Пресс-служба "Аякса" отмечает, что дисквалификация начинает действовать с 5 февраля, бан распространяется на все турниры (в том числе и международные). В клубе сообщили, что в тот злополучный день камерунский футболист плохо себя чувствовал и принял таблетки жены (Lasimac).

В действиях Онана не было корыстных намерений, чиновники это подтвердили. Тем не менее, Андреа обязан следить за тем, что попадает в его организм. Амстердамцы хотят оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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В статье: Аякс (Амстердам) Андре Онана
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Источник:
Ajax

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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
05.02.2021 в 13:21
И смех,и грех.
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