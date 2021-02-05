Онана: С самого начала карьеры был против допинга

Вратарь "Аякса" Андре Онана в своём "твиттере" выступил с заявлением насчёт решения УЕФА дисквалифицировать его на 12 месяцев за допинг.

"Хочу сразу прояснить ситуацию: всё это — результат человеческой ошибки. Я перепутал лекарство, содержащее вещество, запрещённое ВАДА, с обычным аспирином. Оно было выписано моей девушке, и я принял его за аспирин, потому что упаковка была практически такой же. Я очень об этом сожалею.

Я уважаю апелляционный орган УЕФА, но не согласен с их решением в данном случае. Считаю наказание чрезмерным, учитывая, что УЕФА поставили в известность, что это была ошибка и случайность. Все знают, что я веду здоровый образ жизни и с самого начала карьеры был против допинга. Я осуждаю любое неспортивное поведение. Мне 24 года, и в последние сезоны мне повезло выйти на поле практически во всех матчах "Аякса" и своей сборной. Последние четыре года меня признают лучшим вратарём в Нидерландах, в Африке — последние три года. У меня нет причин прибегать к употреблению допинга для развития своей карьеры.

Я буду оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), чтобы доказать свою невиновность и очистить своё имя. Надеюсь в скором времени вернуться на поле и делать то, что я люблю, помогая партнёрам по команде. Хочу поблагодарить "Аякс" и сборную Камеруна за их поддержку и уверенность во мне", — написал Онана.