  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Промес удалил упоминание Аякса со своей страницы
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промес удалил упоминание Аякса со своей страницы

Нидерланды
(1 голосов)

Похоже, что намечается трансфер

Промес удалил упоминание Аякса со своей страницы
Новина українською

Форвард "Аякса" Квинси Промес изменил описание своего профиля в Instagram.

Читайте такжеКополовец: Я давно не играл, но буду стараться

В профиле 29-летнего голландца было упоминание "Аякса" и сборной Голландии, однако вечером 10 февраля информация была удалена.

В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за "Аякс", забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Квинси Промес Аякс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...