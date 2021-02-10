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Промес удалил упоминание Аякса со своей страницы
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Форвард "Аякса" Квинси Промес изменил описание своего профиля в Instagram.
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В профиле 29-летнего голландца было упоминание "Аякса" и сборной Голландии, однако вечером 10 февраля информация была удалена.
В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за "Аякс", забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.
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