Промес удалил упоминание Аякса со своей страницы

Форвард "Аякса" Квинси Промес изменил описание своего профиля в Instagram.

В профиле 29-летнего голландца было упоминание "Аякса" и сборной Голландии, однако вечером 10 февраля информация была удалена.

В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за "Аякс", забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.