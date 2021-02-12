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Стало известно, где продолжит карьеру экс-футболист Аякса и Дженоа
Возвращается в Нидерланды
Goal
Датский футболист Лассе Шене ранее разорвал контракт с "Дженоа". Сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает о том, что экс-игрок "Аякса" продолжит карьеру в "Херенвене".
34-летний Лассе ранее выступал за голландскую команду, правда, на молодежном уровне – он является выпускником академии "Херенвена". Источник сообщает, что сделка близка к завершению. Шене отклонил предложения от клубов из Италии и Англии. Цель футболиста – попасть в заявку сборной Дании на ЕВРО.
Напомним, в составе "Аякса" хавбек выигрывал чемпионат Нидерландов, Кубок и Суперкубок страны, доходил до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов.
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