Стало известно, где продолжит карьеру экс-футболист Аякса и Дженоа

Датский футболист Лассе Шене ранее разорвал контракт с "Дженоа". Сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает о том, что экс-игрок "Аякса" продолжит карьеру в "Херенвене".

34-летний Лассе ранее выступал за голландскую команду, правда, на молодежном уровне – он является выпускником академии "Херенвена". Источник сообщает, что сделка близка к завершению. Шене отклонил предложения от клубов из Италии и Англии. Цель футболиста – попасть в заявку сборной Дании на ЕВРО.

Напомним, в составе "Аякса" хавбек выигрывал чемпионат Нидерландов, Кубок и Суперкубок страны, доходил до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов.