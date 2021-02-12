  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Стало известно, где продолжит карьеру экс-футболист Аякса и Дженоа
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, где продолжит карьеру экс-футболист Аякса и Дженоа

Нидерланды
(1 голосов)

Возвращается в Нидерланды

Стало известно, где продолжит карьеру экс-футболист Аякса и Дженоа

Goal

Новина українською

Датский футболист Лассе Шене ранее разорвал контракт с "Дженоа". Сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает о том, что экс-игрок "Аякса" продолжит карьеру в "Херенвене".

34-летний Лассе ранее выступал за голландскую команду, правда, на молодежном уровне – он является выпускником академии "Херенвена". Источник сообщает, что сделка близка к завершению. Шене отклонил предложения от клубов из Италии и Англии. Цель футболиста – попасть в заявку сборной Дании на ЕВРО.

Напомним, в составе "Аякса" хавбек выигрывал чемпионат Нидерландов, Кубок и Суперкубок страны, доходил до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов.

Читайте такжеЛассе Шене досрочно покинул Дженоа

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Херенвен Дженоа (Генуя) Лассе Шоне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Di Marzio

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...