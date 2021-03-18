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Аякс подыскал преемника для Онаны

Нидерланды
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Усиление позиции голкипера

Аякс подыскал преемника для Онаны

Фото: Mais Que Um Jogo

Новина українською

Амстердамский "Аякс" планирует подписание вратаря бразильского "Фламенго" Уго Соуза.

Нидерландский клуб планирует пересмотреть 22-летнего футболиста перед его подписанием, сообщает O Dia.

Соуза недавно продлил контракт с "Фламенго" до 2025 года.

В этом сезоне вратарь провел 27 поединков, пропустил 8 мячей. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, 4 млн евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Андре Онана
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