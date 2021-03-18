Нидерланды
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Аякс подыскал преемника для Онаны
Усиление позиции голкипера
Фото: Mais Que Um Jogo
Амстердамский "Аякс" планирует подписание вратаря бразильского "Фламенго" Уго Соуза.
Нидерландский клуб планирует пересмотреть 22-летнего футболиста перед его подписанием, сообщает O Dia.
Соуза недавно продлил контракт с "Фламенго" до 2025 года.
В этом сезоне вратарь провел 27 поединков, пропустил 8 мячей. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, 4 млн евро.
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