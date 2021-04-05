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Апрельский снегопад прервал футбол в Нидерландах

Нидерланды
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Доиграют когда-то позже

Апрельский снегопад прервал футбол в Нидерландах

Фото: Твіттер Roda JC Kerkrade

Новина українською

Матч 32 тура второго дивизиона чемпионата Нидерландов "Рода" - "Алмере Сити" был прерван и сегодня не будет доигран, сообщает Twitter "Роды" 5 марта.

Когда команды доигрывают встречу - определят позже. Главный арбитр прервал игру из-за снегопада во втором тайме. К моменту остановки игры счет в матче был 0:0.

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"Алмере Сити" идет на 3 позиции в соревнованиях, а когда-то грозная "Рода" (выбивала донецкий "Шахтер" из Кубка УЕФА в сезоне 1999/00) - на 8 месте.

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В статье: Рода (Керкраде)
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