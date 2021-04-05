Апрельский снегопад прервал футбол в Нидерландах

Матч 32 тура второго дивизиона чемпионата Нидерландов "Рода" - "Алмере Сити" был прерван и сегодня не будет доигран, сообщает Twitter "Роды" 5 марта.

Когда команды доигрывают встречу - определят позже. Главный арбитр прервал игру из-за снегопада во втором тайме. К моменту остановки игры счет в матче был 0:0.

Читайте также Анелька стал консультантом в Роде

"Алмере Сити" идет на 3 позиции в соревнованиях, а когда-то грозная "Рода" (выбивала донецкий "Шахтер" из Кубка УЕФА в сезоне 1999/00) - на 8 месте.