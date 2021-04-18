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Аякс в концовке вырвал у Витесса победу в финале Кубка Нидерландов
20-й национальный Кубок в копилку "Аякса"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В финале Кубка Нидерландов встречались "Аякс" и "Витесс". "Сыны Божии" первыми открыли счет в игре, благодаря голу Гравенберха на 23-й минуте встречи. Спустя 7 минут номинальные гости уравняли шансы команд на победу.
А в самой концовке встречи - на 1-й компенсированной к основному времени поединка минуте Давид Нерес подарил "Аяксу" победу. Этот триумф в национальном Кубке стал уже 20-м в истории клуба.
Финал, Кубок Нидерландов
Роттердам
"Аякс" - "Витесс" 2:1
Голы: Райан Гравенберх 23, Давид Нерес 90+1 - Лои Опенда 30
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