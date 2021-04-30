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Официально: Аякс продлил трудовой договор с Эриком Тен Хагом
Никакого "Тоттенхэма"
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба амстердамского "Аякса" сообщила о том, что клуб продлил соглашение с наставником первой команды Эриком Тен Хагом. Новый контракт будет действовать до 30 июня 2023 года.
His home? Amsterdam… ❌❌❌— AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2021
+1 for Erik ten Hag ➥ 2023
Голландец тренирует "Аякс" с 2017 года, до этого он работал с "Утрехтом", второй командой "Баварии" и "Гоу Эхед Иглс". Также Тен Хаг был ассистентом тренера в "Твенте" и "ПСВ".
С амстердамским грандом Эрик выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов, доходил до полуфинала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось об интересе к 51-летнему специалисту со стороны лондонского "Тоттенхэма", ведь "шпоры" ищут замену уволенному Жозе Моуриньо.
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