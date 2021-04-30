Официально: Аякс продлил трудовой договор с Эриком Тен Хагом

Пресс-служба амстердамского "Аякса" сообщила о том, что клуб продлил соглашение с наставником первой команды Эриком Тен Хагом. Новый контракт будет действовать до 30 июня 2023 года.

His home? Amsterdam… ❌❌❌



+1 for Erik ten Hag ➥ 2023 — AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2021

Голландец тренирует "Аякс" с 2017 года, до этого он работал с "Утрехтом", второй командой "Баварии" и "Гоу Эхед Иглс". Также Тен Хаг был ассистентом тренера в "Твенте" и "ПСВ".

С амстердамским грандом Эрик выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов, доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось об интересе к 51-летнему специалисту со стороны лондонского "Тоттенхэма", ведь "шпоры" ищут замену уволенному Жозе Моуриньо.