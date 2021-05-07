Прямиком с полей: голландские фанаты приехали на решающий матч на тракторах

Фанаты голландского "Де Граафсхап" устроили мощную акцию поддержки своей команды, поехав на матч предпоследнего тура Эрстедивизи на своих тракторах.

Дело в том, что клуб базируется в сельскохозяйственном регионе Ахтерхук, где подавляющее большинство населения (и, соответственно, футбольных болельщиков) занимается растениеводством.

Сегодня у "Де Граафсхапа" особенный день: если он победит в гостях дубль "Аякса", то гарантирует себе выход в элитный дивизион. Начало игры - в 21:00 по Киеву.