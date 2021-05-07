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Прямиком с полей: голландские фанаты приехали на решающий матч на тракторах
Могут выйти в элиту
Фото: twitter.com/beyondthe_pitch/ автор неизвестен
Фанаты голландского "Де Граафсхап" устроили мощную акцию поддержки своей команды, поехав на матч предпоследнего тура Эрстедивизи на своих тракторах.
Дело в том, что клуб базируется в сельскохозяйственном регионе Ахтерхук, где подавляющее большинство населения (и, соответственно, футбольных болельщиков) занимается растениеводством.
Сегодня у "Де Граафсхапа" особенный день: если он победит в гостях дубль "Аякса", то гарантирует себе выход в элитный дивизион. Начало игры - в 21:00 по Киеву.
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