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Прямиком с полей: голландские фанаты приехали на решающий матч на тракторах

Нидерланды
(1 голосов)

Могут выйти в элиту

Прямиком с полей: голландские фанаты приехали на решающий матч на тракторах

Фото: twitter.com/beyondthe_pitch/ автор неизвестен

Новина українською

Фанаты голландского "Де Граафсхап" устроили мощную акцию поддержки своей команды, поехав на матч предпоследнего тура Эрстедивизи на своих тракторах.

Дело в том, что клуб базируется в сельскохозяйственном регионе Ахтерхук, где подавляющее большинство населения (и, соответственно, футбольных болельщиков) занимается растениеводством.

Сегодня у "Де Граафсхапа" особенный день: если он победит в гостях дубль "Аякса", то гарантирует себе выход в элитный дивизион. Начало игры - в 21:00 по Киеву.

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В статье: курьезы Де Графсхап (Дутинхем)
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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
07.05.2021 в 20:14
Это реально круто ) и не только поддержка , но и техника и дорога......
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