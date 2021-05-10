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Роббен: Я буду готов, если меня вызовут в сборную Нидерландов на Евро-2020

Нидерланды
(1 голосов)

А вызовут ли?

Роббен: Я буду готов, если меня вызовут в сборную Нидерландов на Евро-2020

Новина українською

Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен признался, что хотел бы выступить в составе национальной команды Нидерландов на предстоящем чемпионате Европы.

"Если тренер сборной вызовет меня, я буду готов. Когда я возобновил карьеру, участие в чемпионате Европы было моей смелой мечтой. Но я хочу оставаться реалистом. Посмотрим, что произойдёт дальше", — приводит слова Роббена ESPN.

Роббен — воспитанник "Гронингена". Он известен по выступлениям за ПСВ, "Челси", мадридский "Реал" и "Баварию".

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В статье: Арьен Роббен Евро-2020 Гронинген
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
10.05.2021 в 17:48
Я думаю стоит вызвать. Смещение справа и бильярдный удар с левой - это его бесподобный конёк. Но только играть голландцам с нашими... Но у нас есть свой ответ: смещение слева и бильярдный удар с правой Коноплянки! Будем посмотреть))). Если обоих хотя бы вызовут
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