Роббен: Я буду готов, если меня вызовут в сборную Нидерландов на Евро-2020

Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен признался, что хотел бы выступить в составе национальной команды Нидерландов на предстоящем чемпионате Европы.

"Если тренер сборной вызовет меня, я буду готов. Когда я возобновил карьеру, участие в чемпионате Европы было моей смелой мечтой. Но я хочу оставаться реалистом. Посмотрим, что произойдёт дальше", — приводит слова Роббена ESPN.

Роббен — воспитанник "Гронингена". Он известен по выступлениям за ПСВ, "Челси", мадридский "Реал" и "Баварию".