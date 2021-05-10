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Роббен: Я буду готов, если меня вызовут в сборную Нидерландов на Евро-2020
А вызовут ли?
Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен признался, что хотел бы выступить в составе национальной команды Нидерландов на предстоящем чемпионате Европы.
"Если тренер сборной вызовет меня, я буду готов. Когда я возобновил карьеру, участие в чемпионате Европы было моей смелой мечтой. Но я хочу оставаться реалистом. Посмотрим, что произойдёт дальше", — приводит слова Роббена ESPN.
Роббен — воспитанник "Гронингена". Он известен по выступлениям за ПСВ, "Челси", мадридский "Реал" и "Баварию".
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