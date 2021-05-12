Они для болельщиков: Аякс выплавил 42 тысячи звездочек из трофея чемпионов Нидерландов

В начале месяца "Аякс" досрочно стал чемпионом Нидерландов. Пресс-служба гранда сообщает, что клуб отблагодарит своих болельщиков за поддержку на протяжении непростого сезона. Причем, сделает это очень необычно и красиво.

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Руководство, тренерский штаб и футболисты приняли решение растопить чемпионский кубок, чтобы выплавить из него 42 тысячи маленьких звездочек. Каждая из них содержит 0,06 грамма трофея. Сувениры получат все владельцы сезонных абонементов.

"Огромную часть кампании мы играли без болельщиков. Точнее, без фанатов на трибунах. Тем не менее, мы чувствовали их поддержку каждый матч. На пути к стадиону, в социальных сетях и при личных встречах. Ранее мы говорили, что титул – ваш. То есть, мы выиграли его ради вас. Этот шаг – подтверждение наших слов", – отметил директор "Аякса" Эдвин Ван Дер Сар.