Женщинам в Нидерландах разрешили играть в одной команде вместе с мужчинами

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) разрешил мужчинам и женщинам играть за одну команду на любительском уровне со следующего сезона.

Правило было введено после тестирования в команде 9-го дивизиона Нидерландов.

Ранее мужчинам и женщинам в Нидерландах разрешалось играть вместе на молодежном уровне, но по достижении 18 лет девушкам нужно было переходить в женскую лигу - смешанные команды не допускали в турниры категории А.

Опираемся на дух настоящего и результаты исследований. Мы больше не видим причин держать старое правило. Мы отдаем предпочтение равенства и разнообразия.

Мы хотим, чтобы девушки и женщины нашли место в футбольном мире на основании своих качеств и амбиций, - сказал глава любительского футбола Нидерландов Ян Дирк ван дер Зее.