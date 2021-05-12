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Женщинам в Нидерландах разрешили играть в одной команде вместе с мужчинами
Пока на любительском уровне
The Guardian
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) разрешил мужчинам и женщинам играть за одну команду на любительском уровне со следующего сезона.
Правило было введено после тестирования в команде 9-го дивизиона Нидерландов.
Ранее мужчинам и женщинам в Нидерландах разрешалось играть вместе на молодежном уровне, но по достижении 18 лет девушкам нужно было переходить в женскую лигу - смешанные команды не допускали в турниры категории А.
Опираемся на дух настоящего и результаты исследований. Мы больше не видим причин держать старое правило. Мы отдаем предпочтение равенства и разнообразия.
Мы хотим, чтобы девушки и женщины нашли место в футбольном мире на основании своих качеств и амбиций, - сказал глава любительского футбола Нидерландов Ян Дирк ван дер Зее.
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