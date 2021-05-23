Легендарный голландский тренер не сдержал слез после последнего матча в карьере

Главный тренер "Фейенорда" Дик Адвокат завершает карьеру после победного матча с "Утрехтом". В декабре прошлого года 73-летний наставник заявил, что закончит работу тренером в конце сезона.

Команда коуча в последнем туре Эредивизи выиграла у соперника со счетом 2:0 и вышла в Лигу конференций. После матча специалист не сдержал слез.

Адвокат в прошлом тренировал сборную Нидерландов, Бельгии и Южной Кореи, а также "ПСВ", "Рейнджерс" и "Сандерленд". С "Зенитом" он выиграл Кубок УЕФА.