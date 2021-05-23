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Легендарный голландский тренер не сдержал слез после последнего матча в карьере
Коуч прославился в своей стране и за ее пределами
nastroy
Главный тренер "Фейенорда" Дик Адвокат завершает карьеру после победного матча с "Утрехтом". В декабре прошлого года 73-летний наставник заявил, что закончит работу тренером в конце сезона.
Команда коуча в последнем туре Эредивизи выиграла у соперника со счетом 2:0 и вышла в Лигу конференций. После матча специалист не сдержал слез.
Адвокат в прошлом тренировал сборную Нидерландов, Бельгии и Южной Кореи, а также "ПСВ", "Рейнджерс" и "Сандерленд". С "Зенитом" он выиграл Кубок УЕФА.
Dit is wat het spel betekent voor Dick Advocaat! ????❤️ pic.twitter.com/kJLKevVhQM— ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2021
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