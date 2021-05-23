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Легендарный голландский тренер не сдержал слез после последнего матча в карьере

Нидерланды
(5 голосов)

Коуч прославился в своей стране и за ее пределами

Легендарный голландский тренер не сдержал слез после последнего матча в карьере

nastroy

Новина українською

Главный тренер "Фейенорда" Дик Адвокат завершает карьеру после победного матча с "Утрехтом". В декабре прошлого года 73-летний наставник заявил, что закончит работу тренером в конце сезона.

Команда коуча в последнем туре Эредивизи выиграла у соперника со счетом 2:0 и вышла в Лигу конференций. После матча специалист не сдержал слез.

Адвокат в прошлом тренировал сборную Нидерландов, Бельгии и Южной Кореи, а также "ПСВ", "Рейнджерс" и "Сандерленд". С "Зенитом" он выиграл Кубок УЕФА.

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В статье: Дик Адвокат Фейеноорд
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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Дрюон (Одесса)
23.05.2021 в 19:11
Спасибо за работу, большой тренер. Но думаю отдохнёт немного и вернётся. Крепкий ещё старикан. Возьмёт пример с Луча)
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