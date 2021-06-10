Срок дисквалификации голкипера Аякса сокращен

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию вратаря "Аякса" Андре Онана.

Срок отстранения камерунца теперь составляет 9 месяцев вместо 12. Теперь его дисквалификация окончится 3 ноября.

"9-месячная дисквалификация соответствует допущенной небрежности. Но запрос о полной отмене дисквалификации не был удовлетворен", – говорится в решении суда.