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В Милан не поедет. Аякс заявил, что Тадич в этом сезоне он не продается

Нидерланды
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Директор голландского клуба сказал, что игрок не уйдет этим летом

В Милан не поедет. Аякс заявил, что Тадич в этом сезоне он не продается

De Telegraaf

Новина українською

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс прокомментировал слухи о возможном трансфере Душана Тадича в это трансферное окно.

"В этом сезоне он не продается. Три года назад мы начали прекрасный проект, и Душан слишком важен. Он словно цементный раствор между кирпичиками для "Аякса", - заявил Овермарс.

Напомним, СМИ активно сватают 32-летнего атакующего полузащитника в "Милан".

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В статье: Аякс (Амстердам) Душан Тадич Милан
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Источник:
De Telegraaf

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