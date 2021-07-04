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В Милан не поедет. Аякс заявил, что Тадич в этом сезоне он не продается
Директор голландского клуба сказал, что игрок не уйдет этим летом
De Telegraaf
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс прокомментировал слухи о
"В этом сезоне он не продается. Три года назад мы начали прекрасный проект, и Душан слишком важен. Он словно цементный раствор между кирпичиками для "Аякса", - заявил Овермарс.
Напомним, СМИ активно сватают 32-летнего атакующего полузащитника в "Милан".
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Источник:De Telegraaf
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