В Милан не поедет. Аякс заявил, что Тадич в этом сезоне он не продается

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс прокомментировал слухи о возможном трансфере Душана Тадича в это трансферное окно.

"В этом сезоне он не продается. Три года назад мы начали прекрасный проект, и Душан слишком важен. Он словно цементный раствор между кирпичиками для "Аякса", - заявил Овермарс.