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Только от бабушки: Аякс сыграл вничью с Quick 20, ворота аматоров защищал крайне упитанный голкипер
И такое бывает
Вчера, 6 июля, амстердамский "Аякс" в рамках товарищеского поединка расписал ничью (1:1) с любительским коллективом "Quick 20". Интересно даже не то, что дублирующий состав нидерландского гранда не сумел обыграть любителей, а то, кто защищал ворота аматоров – крайне атипичный голкипер.
Отметим, что не самый худой паренек вышел на замену в середине второго тайма при счете 0:1 в пользу амстердамцем. Он не пропустил, а его команда смогла избежать поражения.
The keeper Haller couldn’t score against pic.twitter.com/ZdBUP8U4l6— Marc Geschwind (@MarcGeschwind) July 6, 2021
Напомним, ранее мы сообщали о том, что вратарь "Аякса" Андре Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил. Позднее его бан был сокращен до девяти месяцев.
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