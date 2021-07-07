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Только от бабушки: Аякс сыграл вничью с Quick 20, ворота аматоров защищал крайне упитанный голкипер

Нидерланды
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И такое бывает

Только от бабушки: Аякс сыграл вничью с Quick 20, ворота аматоров защищал крайне упитанный голкипер

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Вчера, 6 июля, амстердамский "Аякс" в рамках товарищеского поединка расписал ничью (1:1) с любительским коллективом "Quick 20". Интересно даже не то, что дублирующий состав нидерландского гранда не сумел обыграть любителей, а то, кто защищал ворота аматоров – крайне атипичный голкипер.

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Отметим, что не самый худой паренек вышел на замену в середине второго тайма при счете 0:1 в пользу амстердамцем. Он не пропустил, а его команда смогла избежать поражения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что вратарь "Аякса" Андре Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил. Позднее его бан был сокращен до девяти месяцев.

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В статье: Товарищеский матч Аякс (Амстердам) спарринг
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