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Ван Гал вновь возглавит сборную Нидерландов
Знаменитый тренер возвращается к работе
Экс-тренер "Аякса", "Барселоны" и "МЮ" Луи ван Гал вновь возглавит сборную Нидерландов.
Функционеры команды выбрали на должность тренера 69-летнего специалиста. Его контрактное соглашение рассчитано на 2 года.
Работа с национальной командой не станет для тренера чем-то новым: Ван Гал ранее уже дважды работал со сборной страны: с 2001-го по 2002-й год и с 2012-го по 2014-й.
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Источник:NicoSchira
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