Экс-тренер "Аякса", "Барселоны" и "МЮ" Луи ван Гал вновь возглавит сборную Нидерландов.

Функционеры команды выбрали на должность тренера 69-летнего специалиста. Его контрактное соглашение рассчитано на 2 года.

Работа с национальной командой не станет для тренера чем-то новым: Ван Гал ранее уже дважды работал со сборной страны: с 2001-го по 2002-й год и с 2012-го по 2014-й.