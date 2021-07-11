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Ван Гал вновь возглавит сборную Нидерландов

Нидерланды
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Знаменитый тренер возвращается к работе

Ван Гал вновь возглавит сборную Нидерландов

Новина українською

Экс-тренер "Аякса", "Барселоны" и "МЮ" Луи ван Гал вновь возглавит сборную Нидерландов.

Функционеры команды выбрали на должность тренера 69-летнего специалиста. Его контрактное соглашение рассчитано на 2 года.

Работа с национальной командой не станет для тренера чем-то новым: Ван Гал ранее уже дважды работал со сборной страны: с 2001-го по 2002-й год и с 2012-го по 2014-й.

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В статье: Нидерланды Луи Ван Гал
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Источник:
NicoSchira

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