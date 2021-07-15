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Арьен Роббен завершил карьеру
Полузащитник заявил, что это очень тяжелый выбор
Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен в своём "инстаграме" вновь объявил о завершении профессиональной карьеры. Сейчас футболисту 37 лет.
"Дорогие футбольные друзья, я принял решение завершить карьеру. Это очень тяжёлый выбор. Хочу поблагодарить всех за теплоту и поддержку! Ваш Арьен", — написал Роббен.
Роббен является воспитанником "Гронингена". Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский "Челси", мадридский "Реал" и мюнхенскую "Баварию". В составе немецкой команды он выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Нидерландов становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира.
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