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Арьен Роббен завершил карьеру

Нидерланды
(2 голосов)

Полузащитник заявил, что это очень тяжелый выбор

Арьен Роббен завершил карьеру

Новина українською

Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен в своём "инстаграме" вновь объявил о завершении профессиональной карьеры. Сейчас футболисту 37 лет.

"Дорогие футбольные друзья, я принял решение завершить карьеру. Это очень тяжёлый выбор. Хочу поблагодарить всех за теплоту и поддержку! Ваш Арьен", — написал Роббен.

Роббен является воспитанником "Гронингена". Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский "Челси", мадридский "Реал" и мюнхенскую "Баварию". В составе немецкой команды он выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Нидерландов становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира.

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В статье: Арьен Роббен Гронингем (Нидерланды)
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Комментарии (1)
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Tasha (Киев)
15.07.2021 в 16:38
Легенда!
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