Футбольная измена: капитан Фейеноорда перешел в Аякс, его футболки уже сжигают

29-летний правый вингер Стевен Бергейс после 5 лет в роттердамском "Фейеноорде" (сначала в аренде, а после - с полноценным контрактом) подписал контракт с амстердамским "Аяксом".

Сумма компенсации составила 5,5 млн евро, а соглашение игрока с Амстердамом подписано до лета 2025 года.

Такой поступок Бергейса, экс-капитана "Фейеноорда", вызвал возмущение болельщиков этого клуба. Его футболки уже сжигают и показывают это на видео.

Steven Berghuis will turn 30 on the 19th of December, and guess what... Steven Berghuis will have to face Feyenoord (away) with Ajax on the 19th of December.



Meanwhile his shirts are getting burned already.. pic.twitter.com/Du4v68Exyw — ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) July 13, 2021

Дело в том, что противостояние "Аякса" и "Фейеноорда" - главное в нидерландском футболе. Оно называется "Де Классикер" и имеет под собой внефутбольные основание - соперничество обоих городов. Это рабочий Роттердам и художественный Амстердам. Поединки этих команд неоднократно сопровождает волна насилия болельщиков. А переход в клуб-соперника считается изменой. В свое время на переход из "Аякса" в "Фейеноорд" решился Йохан Кройф в сезоне 1983/84. А из "Фейеноорда" в "Аякс" после 15 лет в клубе перешел Вим Янсен в сезоне 1980/81.

Бергейсу болельщики "Фейеноорда" уже обещают "теплый прием" 19 декабря, когда в Роттердаме состоится очередной "Де Классикер".

К слову, с 2016 года Бергейс также выступает за национальную сборную Нидерландов. К этому времени провел 28 матчей, забил 2 гола. На Евро-2020 сыграл 2 поединка с Северной Македонией и Чехией.