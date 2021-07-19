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Футбольная измена: капитан Фейеноорда перешел в Аякс, его футболки уже сжигают

Нидерланды
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(3 голосов)
Футбольная измена: капитан Фейеноорда перешел в Аякс, его футболки уже сжигают

Фото: Аякс

Новина українською

29-летний правый вингер Стевен Бергейс после 5 лет в роттердамском "Фейеноорде" (сначала в аренде, а после - с полноценным контрактом) подписал контракт с амстердамским "Аяксом".

Сумма компенсации составила 5,5 млн евро, а соглашение игрока с Амстердамом подписано до лета 2025 года.

Такой поступок Бергейса, экс-капитана "Фейеноорда", вызвал возмущение болельщиков этого клуба. Его футболки уже сжигают и показывают это на видео.

Дело в том, что противостояние "Аякса" и "Фейеноорда" - главное в нидерландском футболе. Оно называется "Де Классикер" и имеет под собой внефутбольные основание - соперничество обоих городов. Это рабочий Роттердам и художественный Амстердам. Поединки этих команд неоднократно сопровождает волна насилия болельщиков. А переход в клуб-соперника считается изменой. В свое время на переход из "Аякса" в "Фейеноорд" решился Йохан Кройф в сезоне 1983/84. А из "Фейеноорда" в "Аякс" после 15 лет в клубе перешел Вим Янсен в сезоне 1980/81.

Бергейсу болельщики "Фейеноорда" уже обещают "теплый прием" 19 декабря, когда в Роттердаме состоится очередной "Де Классикер".

К слову, с 2016 года Бергейс также выступает за национальную сборную Нидерландов. К этому времени провел 28 матчей, забил 2 гола. На Евро-2020 сыграл 2 поединка с Северной Македонией и Чехией.

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В статье: Аякс (Амстердам) Фейеноорд (Роттердам) Де Класикер Стивен Бергёйс Стивен Бергвейн
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Комментарии (2)
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Chizes (Кировоград)
19.07.2021 в 22:03
На месте болельщиков Аякса его футболки сжигали бы еще и ультрасы Динамо
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Лекарь (село Дарница)
19.07.2021 в 22:18
Что? Идиот?
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