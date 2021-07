Футбольная измена: капитан Фейеноорда перешел в Аякс, его футболки уже сжигают

29-летний правый вингер Стевен Бергейс после 5 лет в роттердамском "Фейеноорде" (сначала в аренде, а после - с полноценным контрактом) подписал контракт с амстердамским "Аяксом".

Сумма компенсации составила 5,5 млн евро, а соглашение игрока с Амстердамом подписано до лета 2025 года.

Такой поступок Бергейса, экс-капитана "Фейеноорда", вызвал возмущение болельщиков этого клуба. Его футболки уже сжигают и показывают это на видео.

Steven Berghuis will turn 30 on the 19th of December, and guess what... Steven Berghuis will have to face Feyenoord (away) with Ajax on the 19th of December.



Meanwhile his shirts are getting burned already.. pic.twitter.com/Du4v68Exyw