  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Полез целоваться к Ибрагимовичу и получил в морду - воспоминание одноклубника из Аякса
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полез целоваться к Ибрагимовичу и получил в морду - воспоминание одноклубника из Аякса

Нидерланды
(1 голосов)
Полез целоваться к Ибрагимовичу и получил в морду - воспоминание одноклубника из Аякса

Фото: 9sportpro

Новина українською

Бывший футболист из Нидерландов, 41-летний Энди ван дер Мейде, вспомнил один эпизод из прошлого - когда играл в "Аяксе" вместе со Златаном Ибрагимовичем и поцеловал того в губы.

Энди, правый вингер, играл со шведским топ-форвардом Ибрагимовичем в нидерландском "Аяксе" в 2001-2003 годах. Именно в этом клубе Ибра начал приобретать имидж одного из лучших нападающих своей эпохи.

Ван дер Мейде признался, что любил провоцировать Златана. А однажды из-за своей шутки заработал пощечину по лицу.

Читайте такжеМоими друзьями были алкоголь, кокаин и проститутки. История Энди ван дер Мейде. ФОТО

Когда он спал, я решил пошутить, скорчил из себя гея и ...поцеловал его в губы. Через считанные секунды получил от Ибрагимовича сразу несколько ударов по лицу, - цитирует испанское издание AS.

Уже вскоре пути обоих футболистов разошлись Энди пошел в итальянский "Интер", а Златан через год оказался в "Ювентусе".

Ибрагимович стал звездой, а ван дер Мейде в своей команде так и не смог завоевать место в стартовом составе - перешел в "Эвертон" в 2005-м, но за 4 года сыграл лишь в 23 матчах. Завершил карьеру в 2012 году у себя на родине. Зато Златан в свои 39 лет продолжает играть в футбол - сейчас выступает за итальянский "Милан".

Читайте такжеЭнди ван дер Мейде: В Англии я пристрастился к кокаину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Аякс (Амстердам) Энди ван дер Мейде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...