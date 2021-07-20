Полез целоваться к Ибрагимовичу и получил в морду - воспоминание одноклубника из Аякса

Бывший футболист из Нидерландов, 41-летний Энди ван дер Мейде, вспомнил один эпизод из прошлого - когда играл в "Аяксе" вместе со Златаном Ибрагимовичем и поцеловал того в губы.

Энди, правый вингер, играл со шведским топ-форвардом Ибрагимовичем в нидерландском "Аяксе" в 2001-2003 годах. Именно в этом клубе Ибра начал приобретать имидж одного из лучших нападающих своей эпохи.

Ван дер Мейде признался, что любил провоцировать Златана. А однажды из-за своей шутки заработал пощечину по лицу.

Когда он спал, я решил пошутить, скорчил из себя гея и ...поцеловал его в губы. Через считанные секунды получил от Ибрагимовича сразу несколько ударов по лицу, - цитирует испанское издание AS.

Уже вскоре пути обоих футболистов разошлись Энди пошел в итальянский "Интер", а Златан через год оказался в "Ювентусе".

Ибрагимович стал звездой, а ван дер Мейде в своей команде так и не смог завоевать место в стартовом составе - перешел в "Эвертон" в 2005-м, но за 4 года сыграл лишь в 23 матчах. Завершил карьеру в 2012 году у себя на родине. Зато Златан в свои 39 лет продолжает играть в футбол - сейчас выступает за итальянский "Милан".