Аякс продлил контракт с одним из лидеров - до этого отказали Милану

Вингер нидерландского "Аякса" Душан Тадич продлил контракт с клубом, в котором выступает еще с 2018 года.

32-летний игрок сборной Сербии будет выступать за чемпиона Нидерландов до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне в составе "Аякса" Душан провел 51 поединок. Забил 22 гола, отдал 26 голевых передач.

До "Аякса" Тадич выступал в английском "Саутгемптоне", нидерландских "Твенте" и "Гронингене".