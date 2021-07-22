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Аякс продлил контракт с одним из лидеров - до этого отказали Милану

Нидерланды
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Здесь и завершит карьеру?

Аякс продлил контракт с одним из лидеров - до этого отказали Милану

Фото: Getty Images/Автор - Dean Mouhtaropoulos

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Вингер нидерландского "Аякса" Душан Тадич продлил контракт с клубом, в котором выступает еще с 2018 года.

32-летний игрок сборной Сербии будет выступать за чемпиона Нидерландов до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне в составе "Аякса" Душан провел 51 поединок. Забил 22 гола, отдал 26 голевых передач.

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До "Аякса" Тадич выступал в английском "Саутгемптоне", нидерландских "Твенте" и "Гронингене".

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В статье: Сербия Аякс (Амстердам) Душан Тадич Милан
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