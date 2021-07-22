Нидерланды
Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аякс продлил контракт с одним из лидеров - до этого отказали Милану
Здесь и завершит карьеру?
Фото: Getty Images/Автор - Dean Mouhtaropoulos
Вингер нидерландского "Аякса" Душан Тадич продлил контракт с клубом, в котором выступает еще с 2018 года.
32-летний игрок сборной Сербии будет выступать за чемпиона Нидерландов до 30 июня 2024 года.
В прошлом сезоне в составе "Аякса" Душан провел 51 поединок. Забил 22 гола, отдал 26 голевых передач.
До "Аякса" Тадич выступал в английском "Саутгемптоне", нидерландских "Твенте" и "Гронингене".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ЛК. КуПС – Ворскла 2:2. Не пупсики. Здесь сложнее
- Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
- Колос и Ворскла сыграют в Лиге конференций. Что это за турнир? ВИДЕО
- Полез целоваться к Ибрагимовичу и получил в морду - воспоминание одноклубника из Аякса
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...