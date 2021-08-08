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ПСВ громит Аякс на Кройф Арене и берет Суперкубок Нидерландов - ВИДЕО

Нидерланды
(1 голосов)

12-й подобный в трофей в истории для ПСВ

ПСВ громит Аякс на Кройф Арене и берет Суперкубок Нидерландов - ВИДЕО

Твиттер ПСВ

Новина українською

В поединке за Суперкубок Нидерландов 2021 ПСВ разгромил "Аякс" - номинальные гости забили четыре безответных мяча.

7 августа, 21.00, "Йохан Кройф Арена"

Суперкубок Нидерландов

Аякс – ПСВ 0:4 (0:2, 0:2)

Голы: 0:1 – 2 Мадуэке, 0:2 – 29 Мадуэке, 0:3 – 76 Вертессен, 0:4 – 89 Гетце.

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В статье: Аякс (Амстердам) ПСВ (Эйндховен)
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Комментарии (2)
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Djibouti (Djibouti)
08.08.2021 в 09:47
Ух псв молодцы
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911+ (Харків)
08.08.2021 в 08:35
Суперкубок едет из Голландии в Брабант.
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