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ПСВ громит Аякс на Кройф Арене и берет Суперкубок Нидерландов - ВИДЕО
12-й подобный в трофей в истории для ПСВ
Твиттер ПСВ
В поединке за Суперкубок Нидерландов 2021 ПСВ разгромил "Аякс" - номинальные гости забили четыре безответных мяча.
7 августа, 21.00, "Йохан Кройф Арена"
Суперкубок Нидерландов
Аякс – ПСВ 0:4 (0:2, 0:2)
Голы: 0:1 – 2 Мадуэке, 0:2 – 29 Мадуэке, 0:3 – 76 Вертессен, 0:4 – 89 Гетце.
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