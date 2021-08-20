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Посвящена Бобу Марли. Аякс презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22
Необычно, нетривиально
Ajax
Амстердамский "Аякс" представил третий комплект экипировки на кампанию-2021/22. Форма посвящена музыканту Бобу Марли, как отмечает официальный сайт клуба. На новую черную футболку нидерландского гранда нанесены полоски фирменных цветов Марли и растаманов – зеленого, желтого и красного.
Под воротником изображены три птицы – это отсылка к песне Марли "Three Little Birds". Боб Марли крайне любил футбол. Интересно, что "Three Little Birds" – это гимн болельщиков "Аякса", они исполняют песню на каждом матче.
В данной экипировке голландцы будут появляться в еврокубковых поединках. Отметим, что техническим спонсором клуба осталась компания Adidas.
Rise up this mornin’, smile with the rising sun.— AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021
Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19
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