Посвящена Бобу Марли. Аякс презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22

Амстердамский "Аякс" представил третий комплект экипировки на кампанию-2021/22. Форма посвящена музыканту Бобу Марли, как отмечает официальный сайт клуба. На новую черную футболку нидерландского гранда нанесены полоски фирменных цветов Марли и растаманов – зеленого, желтого и красного.

Читайте также ПСВ громит Аякс на Кройф Арене и берет Суперкубок Нидерландов - ВИДЕО

Под воротником изображены три птицы – это отсылка к песне Марли "Three Little Birds". Боб Марли крайне любил футбол. Интересно, что "Three Little Birds" – это гимн болельщиков "Аякса", они исполняют песню на каждом матче.

В данной экипировке голландцы будут появляться в еврокубковых поединках. Отметим, что техническим спонсором клуба осталась компания Adidas.