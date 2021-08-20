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Посвящена Бобу Марли. Аякс презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22

Нидерланды
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(1 голосов)

Необычно, нетривиально

Посвящена Бобу Марли. Аякс презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22

Ajax

Новина українською

Амстердамский "Аякс" представил третий комплект экипировки на кампанию-2021/22. Форма посвящена музыканту Бобу Марли, как отмечает официальный сайт клуба. На новую черную футболку нидерландского гранда нанесены полоски фирменных цветов Марли и растаманов – зеленого, желтого и красного.

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Под воротником изображены три птицы – это отсылка к песне Марли "Three Little Birds". Боб Марли крайне любил футбол. Интересно, что "Three Little Birds" – это гимн болельщиков "Аякса", они исполняют песню на каждом матче.

В данной экипировке голландцы будут появляться в еврокубковых поединках. Отметим, что техническим спонсором клуба осталась компания Adidas.

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В статье: Аякс (Амстердам) футбольная форма
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Источник:
Ajax

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Комментарии (4)
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Zapp Brannigan (Київ)
20.08.2021 в 13:47
Тобто пропагувати легкі наркотики (які є і допінгом) можна, а "Героям слава!" - ні?
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football_soccer (Украина)
20.08.2021 в 14:16
Так а в чем пропаганда? В этих вставках цвета расты? Так те , кто в теме, они и так знают, а кто не в теме- для тех это просто разноцветные полоски.Более того в Нидерландах это все в лигалайзе.
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Stihl Kindermann (Gonduras)
20.08.2021 в 13:24
можно было Эскобару посвятить..и его фейс на футболки нанести..
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Zapp Brannigan (Київ)
20.08.2021 в 13:46
Та голандці ж більше по траві...
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