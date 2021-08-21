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Дуэлунд результативным действием помог Неймегену победить

Нидерланды
Обновлено
(1 голосов)

Миккель принял участие в двух голах команды

Дуэлунд результативным действием помог Неймегену победить

nec-nijmegen.nl

Новина українською

Арендованный "НЭК Неймегеном" у киевского "Динамо" полузащитник Миккель Дуэлунд отличился ассистом в поединке второго тура Эредивизи против "Зволле".

Датчанин отдал разрезной пас на Окиту, который убежал на ударную позицию и забил второй гол хозяев. Также Дуэлунд принял участие в первом голе "НЭК", отдав передачу на автора взятия ворот Акман, однако записать асист в актив Миккеля помешал рикошет защитника соперников.

В итоге - 2:0 в пользу "НЭК". На поле Дуэлунд провел 69 минут. Это уже второй матч на его счету за "Неймеген".

Напомним, что датчанин до конца сезона будет играть в Еридивизи. Его контракт с "Динамо" действует до 2023-го года.

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В статье: Динамо (Киев) Неймеген Миккель Дуэлунд
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Комментарии (3)
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Kostyacat (Харків)
21.08.2021 в 10:04
Есть ощущение, что он все-таки датчанин, а не норвежец
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+2
0
royalstas (Вінниця)
21.08.2021 в 09:30
Не здивуюсь якщо після цього сезону його викупить якесь ПСВ і він ще виросте в добротного гравця...
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+1
0
Dardolis (Первомайск)
21.08.2021 в 10:11
По Дуэлунду к тренерам никаких вопросов ...Ну как можно наигрывать человека в команде, когда он выходит раз в пол года и получает травму...Может смена обстановки поможет....
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0
0


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