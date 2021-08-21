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Дуэлунд результативным действием помог Неймегену победить
Миккель принял участие в двух голах команды
nec-nijmegen.nl
Арендованный "НЭК Неймегеном" у киевского "Динамо" полузащитник Миккель Дуэлунд отличился ассистом в поединке второго тура Эредивизи против "Зволле".
Датчанин отдал разрезной пас на Окиту, который убежал на ударную позицию и забил второй гол хозяев. Также Дуэлунд принял участие в первом голе "НЭК", отдав передачу на автора взятия ворот Акман, однако записать асист в актив Миккеля помешал рикошет защитника соперников.
В итоге - 2:0 в пользу "НЭК". На поле Дуэлунд провел 69 минут. Это уже второй матч на его счету за "Неймеген".
Напомним, что датчанин до конца сезона будет играть в Еридивизи. Его контракт с "Динамо" действует до 2023-го года.
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