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Онана отказался подписывать новый контракт с Аяксом

Нидерланды
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Игрок хочет покинуть клуб следующим летом

Онана отказался подписывать новый контракт с Аяксом

Новина українською

Функционер "Аякса" Марк Овермарс сообщил, что клуб не смог продлить контракт с вратарем команды Андре Онана.

Голкипер намерен покинуть клуб следующим летом на правах свободного агента. По словам Овермарса, у амстердамского клуба было предложение от "Лиона", но сам футболист не захотел переходить во французский клуб.

Андре Онана выступает за "Аякс" с января 2015 года. В данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за допинг, которая закончится в ноябре.

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В статье: Аякс (Амстердам) Марк Овермарс Андре Онана
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Источник:
De Telegraaf

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