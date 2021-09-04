Онана отказался подписывать новый контракт с Аяксом

Функционер "Аякса" Марк Овермарс сообщил, что клуб не смог продлить контракт с вратарем команды Андре Онана.

Голкипер намерен покинуть клуб следующим летом на правах свободного агента. По словам Овермарса, у амстердамского клуба было предложение от "Лиона", но сам футболист не захотел переходить во французский клуб.

Андре Онана выступает за "Аякс" с января 2015 года. В данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за допинг, которая закончится в ноябре.