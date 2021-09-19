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Побоище в Амстердаме. ВИДЕО, как Аякс разгромил соперника 9:0 в чемпионате Нидерландов
Ужас для гостей
Фейсбук Аякса/Автор невідомий
Амстердамский "Аякс" неприветливо встретил на своем поле новичка Еридивизи "Камбур". Букмекеры еще перед матчем прогнозировали легкую победу хозяев, однако на "Йохан Кройф Арене" творилось что-то невероятное.
Еще в первом подопечные Тен Хага забили четыре гола. После перерыва гости выдержали первые 15 минут, и, казалось, что ужас закончился, но они пропустили еще пять раз. Интересно, что в матче было восемь авторов голов. Только Нерес записал в свой актив дубль.
После этой победы "Аякс" временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. "ПСВ" свой матч сыграет сегодня, 19 сентября, против "Фейеноорда".
"Аякс" - "Камбур" 9:0
Голы: Тимбер 16, Бергхюйс 19, Мазрави 29, Нерес 38, 84, Тадич 60, Дарами 64, Алле 67, Данилу 76
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