Эредивизи. Аякс - ПСВ 5:0. Реванш взят

Чемпионат Нидерландов, 10-й тур

"Йохан Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Сердар Гезюбююк

7 августа этого года "ПСВ" разгромил "Аякс" на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме со счетом 4:0 в поединке за Суперкубок. Сегодняшний матч был более принципиальным, ведь это регулярный чемпионат. Эрик тен Хаг заявлял накануне, что Суперкубок – несерьезный турнир, а вот теперь все будет по-другому. Не наврал. Его команда камня на камне не оставила от гостей.

Правда, уже дважды именно "ПСВ" мог забить на старте встречи - оба раза выручил голкипер. 37-летний Пасвер парировал сначала удар Винисиуса, который абсолютно один находился в штрафной хозяев, а затем выстрел Захави. "Аякс" в первые 15 минут отвечал только опасностью по стандартам: Мартинес и Альварес имели шансы отличиться после подачи от углового флажка.

В конце концов, напор команды с Эйндховен стих после первого в матче забитого гола. Провалы в обороне не прекратились: Тадич нашел зону для забегания в левой части штрафной и оттуда прострелил на Бергхюйса, который в касание перевел мяч мимо голкипера. Немного хозяевам помог рикошет.

He just keeps delivering ????‍♂️ pic.twitter.com/kc6sKgrKtU — AFC Ajax (@AFCAjax) October 24, 2021

До конца тайма коллективы постоянно контратаковали. Обороняться команды явно не любят. Однако градус рос, и арбитр пытался сбить его желтыми карточками, одну из которых получил Мартинес за фол вблизи линии штрафной. Боскалья точно и сильно пробил с 18-ти метров точно в дальний угол, но опять Пасвер спас свою команду. А вот под занавес матча сейв к своему, скорее, пассиву записал Алле, который оказался на пути мяча от головы Бергхюйса точно в угол ворот.

Немецкий наставник "ПСВ" Шмидт так и не нашел нужные слова в раздевалке. После перерыва его подопечные посыпались, начали пропускать и не создали никакой опасности у ворот соперника. В защите был настоящий проходной двор. На стандартах игроки не играли плотно, поэтому благодаря этому Алле не напрягаясь перевел навес Тадича с углового в ворота.

Уже на 66-й минуте сам Себастьян выступил в роли ассистента, продавив двух оппонентов, и отдав на Антони. Бразильцу осталось только пробить мимо голкипера. Также ошибкой в ​​защите гостей воспользовался и Классен, который первым же касанием на подборе попал в угол ворот.

Последние минут 15 команды откровенно доигрывали. В "Аякса" не было необходимости идти вперед, а "ПСВ" не хотел, или уже наконец понял, что не может. Точку в матче поставил Тадич. Серб получил прекрасную разрезную передачу от Схурса, обвел мяч мимо вратаря и побежал показывать трибунам сколько он с командой забили сегодня принципиальному сопернику. В общем Душан в этом сезоне чемпионата оформил пять голов и девять ассистов. Может в 32 еще в какой-то топ-чемпионат?

"Аякс" благодаря победе отрывается от "ПСВ" на четыре очка в таблице. Проблема Эйндховена в том, что команда научилась играть против аутсайдеров, но провалила обе игры с прямыми конкурентами за чемпионство. Проигрывать "Аяксу" и "Фейенорду" с общим счетом 0:9 за два матча недопустимо, если у тебя есть амбиции на трофей.

"Аякс" - "ПСВ" 5:0

Голы: Бергхюйс 19, Алле 56, Антони 66, Классен 76, Тадич 90+2

"Аякс": Пасвер - Мазрави, Тимбер, Мартинес, Блинд (Тальяфико 80) - Альварес (Схурс 88), Гравенберх (Кудус 79) - Антони (Нерес 80), Бергхюйс (Классен 69), Тадич - Алле

"ПСВ": Дроммел - Мвене (Тезе 80), Рамальо, Боскалья, Макс - Гетце (Гутьеррес 81), ван Гинкель (Проппер 72), Сангаре, Брума (Вертессен 58) - Карлос (Мауро Жуниор 72), Захави

Предупреждения: Альварес 24 Мартинес 29 - Макс 36, Винисиус 69