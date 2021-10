Эредивизи. Аякс - ПСВ 5:0. Реванш взят

Чемпионат Нидерландов, 10-й тур

"Йохан Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Сердар Гезюбююк

7 августа этого года "ПСВ" разгромил "Аякс" на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме со счетом 4:0 в поединке за Суперкубок. Сегодняшний матч был более принципиальным, ведь это регулярный чемпионат. Эрик тен Хаг заявлял накануне, что Суперкубок – несерьезный турнир, а вот теперь все будет по-другому. Не наврал. Его команда камня на камне не оставила от гостей.

Правда, уже дважды именно "ПСВ" мог забить на старте встречи - оба раза выручил голкипер. 37-летний Пасвер парировал сначала удар Винисиуса, который абсолютно один находился в штрафной хозяев, а затем выстрел Захави. "Аякс" в первые 15 минут отвечал только опасностью по стандартам: Мартинес и Альварес имели шансы отличиться после подачи от углового флажка.

В конце концов, напор команды с Эйндховен стих после первого в матче забитого гола. Провалы в обороне не прекратились: Тадич нашел зону для забегания в левой части штрафной и оттуда прострелил на Бергхюйса, который в касание перевел мяч мимо голкипера. Немного хозяевам помог рикошет.

