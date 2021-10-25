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В чемпионате Нидерландов забили ударом скорпиона

Нидерланды
(2 голосов)

Такое залетает нечасто

В чемпионате Нидерландов забили ударом скорпиона

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Игрок "Гронингема" в матче против "АЗ" Сириль Нгонге на 20 минуте открыл счет в матче красивым ударом "скорпиона". Фанаты были в восторге.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Гронингема". Второй гол забил на 71 минуте Михаэл Де Леу.

На данный момент "Гронингем" идёт на 15 месте в Эредивизии. "АЗ" занимает 11 строчку.

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В статье: АЗ (Алкмаар) Гронингем (Нидерланды)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.10.2021 в 20:09
Такое себе....
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