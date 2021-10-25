В чемпионате Нидерландов забили ударом скорпиона

Игрок "Гронингема" в матче против "АЗ" Сириль Нгонге на 20 минуте открыл счет в матче красивым ударом "скорпиона". Фанаты были в восторге.

Hey @FIFAcom ???? We have a Ferenc Puskás Award nomination ⚽???? ???? The best goal you've seen so far.. @fcgroningen @cyrilngonge27 pic.twitter.com/PpTkzfmI9V — Eredivisie (@eredivisie) October 25, 2021

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Гронингема". Второй гол забил на 71 минуте Михаэл Де Леу.

На данный момент "Гронингем" идёт на 15 месте в Эредивизии. "АЗ" занимает 11 строчку.