В чемпионате Нидерландов забили ударом скорпиона

Игрок "Гронингема" в матче против "АЗ" Сириль Нгонге на 20 минуте открыл счет в матче красивым ударом "скорпиона". Фанаты были в восторге.

Hey @FIFAcom ???? We have a Ferenc Puskás Award nomination ⚽???? ???? The best goal you've seen so far.. @fcgroningen @cyrilngonge27 pic.twitter.com/PpTkzfmI9V