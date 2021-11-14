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Тен Хаг: Не пошел в Ньюкасл, потому что у меня хорошие отношения с боссами Аякса

Нидерланды
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Голландский специалист счастлив в Амстердаме

Тен Хаг: Не пошел в Ньюкасл, потому что у меня хорошие отношения с боссами Аякса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг прокомментировал свое решение не возглавлять "Ньюкасл".

– Потому что я счастлив здесь, в "Аяксе". У меня очень хорошие отношения с руководством.

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– Чего хотите в будущем?

– Я живу настоящим, поэтому затрудняюсь ответить на этот вопрос, – рассказал наставник.

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В статье: Ньюкасл Эрик тен Хаг
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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