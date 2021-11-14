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Хавбек клуба из Эредивизии попал в ДТП - 4-летний мальчик умер
Неизвестно был ли Влут за рулем
De Telegraaf
Голланднское издание De Telegraaf сообщает, что полузащитник "Хераклеса" Рай Влут попал в ДТП.
Хавбек ехал со своим другом и столкнулся с автомобилем, в котором находились мужчина, женщина и двое детей. В результате происшествия 4-летний мальчий получил тяжелые травмы и умер в больнице.
Полиция задержала игрока и его пассажира и сообщила, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.
В нынешней кампании чемпионата Нидерландов 26-летний Влут провел 11 игр, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча.
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