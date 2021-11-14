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Хавбек клуба из Эредивизии попал в ДТП - 4-летний мальчик умер

Нидерланды
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Неизвестно был ли Влут за рулем

Хавбек клуба из Эредивизии попал в ДТП - 4-летний мальчик умер

De Telegraaf

Новина українською

Голланднское издание De Telegraaf сообщает, что полузащитник "Хераклеса" Рай Влут попал в ДТП.

Хавбек ехал со своим другом и столкнулся с автомобилем, в котором находились мужчина, женщина и двое детей. В результате происшествия 4-летний мальчий получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Полиция задержала игрока и его пассажира и сообщила, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В нынешней кампании чемпионата Нидерландов 26-летний Влут провел 11 игр, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча.

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В статье: Хераклес
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Источник:
De Telegraaf

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