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Аллер - первый игрок, забивший 9 голов в своих дебютных 5 матчах ЛЧ
Сумасшедшая результативность ивуарийца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Аякса" Себастьян Аллер забил 2 гола в ворота "Бешикташа" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). На его счету уже 9 мячей в этом розыгрыше турнира.
Он стал первым игроком в истории, забившим столько мячей в первых пяти играх своего дебютного сезона в Лиге чемпионов.
В этом сезоне Себастьян провел 19 матчей за "Аякс", забил 18 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 27 миллионов евро.
9 - Sébastien Haller is the first player in UEFA Champions League history to score nine goals in his first five appearances in the competition. Maestro. https://t.co/ReIMTrMuQ9— OptaJohan (@OptaJohan) November 24, 2021
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