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Аллер - первый игрок, забивший 9 голов в своих дебютных 5 матчах ЛЧ

Нидерланды
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Сумасшедшая результативность ивуарийца

Аллер - первый игрок, забивший 9 голов в своих дебютных 5 матчах ЛЧ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Аякса" Себастьян Аллер забил 2 гола в ворота "Бешикташа" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). На его счету уже 9 мячей в этом розыгрыше турнира.

Он стал первым игроком в истории, забившим столько мячей в первых пяти играх своего дебютного сезона в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Себастьян провел 19 матчей за "Аякс", забил 18 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 27 миллионов евро.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Аякс (Амстердам) Себастьен Аллер
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
25.11.2021 в 00:25
Не Супряга с Цыганковым...
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