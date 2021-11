Аллер - первый игрок, забивший 9 голов в своих дебютных 5 матчах ЛЧ

Нападающий "Аякса" Себастьян Аллер забил 2 гола в ворота "Бешикташа" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). На его счету уже 9 мячей в этом розыгрыше турнира.

Он стал первым игроком в истории, забившим столько мячей в первых пяти играх своего дебютного сезона в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Себастьян провел 19 матчей за "Аякс", забил 18 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 27 миллионов евро.

