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Автогол и пенальти принесли Аяксу победу в нидерландском де Классикер

Нидерланды
(2 голосов)

В пятый раз подряд амстердамцы побеждают в принципиальном матче

Автогол и пенальти принесли Аяксу победу в нидерландском де Классикер

Фото: twitter.com/AFCAjax / Автор неизвестен

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Действующий чемпион Нидерландов, "Аякс", одержал очередную победу над одним из главных соперников в своей стране в де Классикер - "Фейеноордом".

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В воротах хозяев, которые проводили поединок при пустых трибунах, побывало два гола: до перерыва автоголом отличился Сенеси, а незадолго до финального свистка Тадич отправил второй мяч в ворота роттердамцев.

Благодаря этой победе "Аякс" вышел на первую строчку в таблице. Однако сегодня свой поединок ещё завершит ПСВ, который играет с аутсайдером Эредивизи и сможет вернуть лидерство с преимуществом над амстердамцами в один балл.

"Фейеноорд" - "Аякс" 0:2
Голы: Сенеси 44 (авт.), Тадич 81 (пен.)

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В статье: Аякс (Амстердам) Фейеноорд (Роттердам)
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