Автогол и пенальти принесли Аяксу победу в нидерландском де Классикер

Действующий чемпион Нидерландов, "Аякс", одержал очередную победу над одним из главных соперников в своей стране в де Классикер - "Фейеноордом".

В воротах хозяев, которые проводили поединок при пустых трибунах, побывало два гола: до перерыва автоголом отличился Сенеси, а незадолго до финального свистка Тадич отправил второй мяч в ворота роттердамцев.

Благодаря этой победе "Аякс" вышел на первую строчку в таблице. Однако сегодня свой поединок ещё завершит ПСВ, который играет с аутсайдером Эредивизи и сможет вернуть лидерство с преимуществом над амстердамцами в один балл.

"Фейеноорд" - "Аякс" 0:2

Голы: Сенеси 44 (авт.), Тадич 81 (пен.)