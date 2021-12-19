Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автогол и пенальти принесли Аяксу победу в нидерландском де Классикер
В пятый раз подряд амстердамцы побеждают в принципиальном матче
Фото: twitter.com/AFCAjax / Автор неизвестен
Действующий чемпион Нидерландов, "Аякс", одержал очередную победу над одним из главных соперников в своей стране в де Классикер - "Фейеноордом".
В воротах хозяев, которые проводили поединок при пустых трибунах, побывало два гола: до перерыва автоголом отличился Сенеси, а незадолго до финального свистка Тадич отправил второй мяч в ворота роттердамцев.
Благодаря этой победе "Аякс" вышел на первую строчку в таблице. Однако сегодня свой поединок ещё завершит ПСВ, который играет с аутсайдером Эредивизи и сможет вернуть лидерство с преимуществом над амстердамцами в один балл.
"Фейеноорд" - "Аякс" 0:2
Голы: Сенеси 44 (авт.), Тадич 81 (пен.)
Популярное сейчас
- Леонов: Меня заменит в Минае очень сильный специалист
- Беринчик – Чаниев: Лучшие моменты поединка. Видео
- Беринчик – Чаниев: Эпатажный выход украинского боксера. Видео
- Нидерландская версия Классического. Текстовая трансляция матча Фейеноорд - Аякс
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом