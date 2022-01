Тен Хаг установил рекорд Эредивизи, одержав 100 побед быстрее всех

В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" в гостях одержал уверенную победу над "Утрехтом" - 3:0.

Эта победа стала 100-й для главного тренера амстердамской команды Эрика тен Хага. Для достижения данной цели голландскому специалисту понадобилось провести во главе "Аякса" 128 поединков - это самый быстрый результат в истории лиги.

Таким образом тен Хаг установил рекорд Эредивизи по данному показателю.

100 - In what was his 128th league game in charge of @AFCAjax, Erik ten Hag picked up his 100th victory – the fewest games needed by a manager of an Eredivisie side to reach 100 wins. Mastermind. pic.twitter.com/QP2xZxRYLO