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Тен Хаг установил рекорд Эредивизи, одержав 100 побед быстрее всех
За 128 игр во главе "Аякса"
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" в гостях одержал уверенную победу над "Утрехтом" - 3:0.
Эта победа стала 100-й для главного тренера амстердамской команды Эрика тен Хага. Для достижения данной цели голландскому специалисту понадобилось провести во главе "Аякса" 128 поединков - это самый быстрый результат в истории лиги.
Таким образом тен Хаг установил рекорд Эредивизи по данному показателю.
100 - In what was his 128th league game in charge of @AFCAjax, Erik ten Hag picked up his 100th victory – the fewest games needed by a manager of an Eredivisie side to reach 100 wins. Mastermind. pic.twitter.com/QP2xZxRYLO— OptaJohan (@OptaJohan) January 16, 2022
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