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Тен Хаг установил рекорд Эредивизи, одержав 100 побед быстрее всех

Нидерланды
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За 128 игр во главе "Аякса"

Тен Хаг установил рекорд Эредивизи, одержав 100 побед быстрее всех

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" в гостях одержал уверенную победу над "Утрехтом" - 3:0.

Эта победа стала 100-й для главного тренера амстердамской команды Эрика тен Хага. Для достижения данной цели голландскому специалисту понадобилось провести во главе "Аякса" 128 поединков - это самый быстрый результат в истории лиги.

Таким образом тен Хаг установил рекорд Эредивизи по данному показателю.

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В статье: Аякс (Амстердам) Утрехт (Нидерланды) Эредивизи
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