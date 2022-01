Чемпионат Нидерландов. Аякс в гостях минимально победил ПСВ и вернулся на первое место

Чемпионат Нидерландов, 20-й тур

"Стадион Филипс" (Эйндговен)

Главный арбитр: Данни Маккели

Вывеска матча между ПСВ и "Аяксом" всегда интересна и яркая. Тем более сейчас, когда обе команды бок о бок идут в турнирной таблице, борясь за трофей. До поединка команда из Эйндговена опережала своих извечных соперников на одно очко, а вот теперь пальму первенства захватили подопечные Тэн Хага. И вполне заслуженно, ведь они во второй раз в сезоне обыграли ПСВ. Пусть на этот раз не так уверенно, как в прошлом (в первом круге "Аякс" победил со счетом 5:0), но три очка в кармане.

Начали коллективы без опасности у ворот соперника. Футболисты не рисковали и не спешили бежать в атаку – большинство времени происходило позиционное наступление на расстоянии от ворот оппонента. Впервые эта тишина была нарушена на 28-й минуте звоном каркаса ворот хозяев. Бергхюйс красиво закручивал левой в дальний левый угол, но мяч не опустился в створ – попал в перекладину. Мог сразу добивать Альварес чуть ли не в пустые, но тоже не хватило совсем немного – мексиканец не добрался до круглого.

"Аякс" не остановился и через несколько минут все-таки открыл счет в матче. Травмированный Бробби головой замкнул навес Тадича с левой части штрафной. 19-летний нападающий даже не праздновал свое взятие ворот, ведь рухнул от боли на газон. Его сразу же заменили.

Этот гол стал для Брайана третьим в последних двух матчах чемпионата, однако впечатляет не это, а 14-й асист Душана в текущем розыгрыше Эридивизи. Серб – наиболее результативный игрок, ведь в его активе еще семь голов.

ПСВ не выглядел командой, которая сегодня должна была проиграть. Эйндговенцы, даже уступая в счете, уверенно ходили вперед. Они даже могли сравнять счет до конца тайма, создав убийственный момент: Боскальи бил с трех метров, но Пасвер вытащил этот выстрел! Есть еще порох у 38-летней пороховницы.

После перерыва хозяева все-таки добились своего. Они сегодня применяли прессинг, но не постоянно, а периодами. И вот один из таких периодов получился удачным. Гакпо пошел на Тимбера, потерявшего контроль над мячом. Затем круглый снаряд дошел до игрока ПСВ Вермана, а тот стал ассистентом для Гетце – немец попал из точки пенальти в левый угол. Второй гол для Марио в этом чемпионате, и забил он эти два мяча в последних двух поединках первенства.

На 78-й минуте "Аякс" снова вышел вперед, забив немного скандальный гол. Сам дальний удар Мазрави получился мощным и очень красивым: с линии штрафной в левый верхний угол, однако проблема была в моменте, предшествующем взятию ворот. Блинд чуть не выпустил мяч за боковую линию. Судьи VAR более четырех минут просматривали этот эпизод, и все-таки левый защитник все сделал по правилам - мяч всей сферой не покинул поле.

In the buildup to Ajax's winning goal over heated rival PSV, there was a long VAR check, which eventually stood, over whether Daley Blind had the ball out of bounds here...



What do you think? ???? pic.twitter.com/tHsjolT2ro