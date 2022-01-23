Нидерландский полузащитник оказался виновным в смертельном ДТП

В ноябре прошлого года полузащитник нидерландского "Хераклеса" Раи Влут стал участником смертельного ДТП .

Авто, в котором ехали футболист и его друг, столкнулось с другим транспортным средством, в котором ехали мужчина, женщина и двое детей. 4-летний ребенок, в результате, получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Сначала Влут и его знакомый говорили, что никто из них не находился за рулем автомобиля. Сейчас выяснились новые подробности, в результате чего "Хераклес" отстранил футболиста.

Оба мужчины находились под воздействием алкоголя. Тест показал наличие 1,18 промилле в крови Влута.

Показания бортового компьютера автомобиля футболиста свидетельствуют, что скорость движения составляла 203 километра в час. При этом сам полузащитник утверждал, что не ехал быстрее разрешенной максимальной скорости 130 км/час и выпил не более двух алкогольных напитков.