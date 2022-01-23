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Нидерландский полузащитник оказался виновным в смертельном ДТП

Нидерланды
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Игрок пытался доказать противоположное

Нидерландский полузащитник оказался виновным в смертельном ДТП

De Telegraaf

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В ноябре прошлого года полузащитник нидерландского "Хераклеса" Раи Влут стал участником смертельного ДТП.

Авто, в котором ехали футболист и его друг, столкнулось с другим транспортным средством, в котором ехали мужчина, женщина и двое детей. 4-летний ребенок, в результате, получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Сначала Влут и его знакомый говорили, что никто из них не находился за рулем автомобиля. Сейчас выяснились новые подробности, в результате чего "Хераклес" отстранил футболиста.

Оба мужчины находились под воздействием алкоголя. Тест показал наличие 1,18 промилле в крови Влута.

Показания бортового компьютера автомобиля футболиста свидетельствуют, что скорость движения составляла 203 километра в час. При этом сам полузащитник утверждал, что не ехал быстрее разрешенной максимальной скорости 130 км/час и выпил не более двух алкогольных напитков.

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В статье: ДТП Хераклес (Алмело)
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Источник:
De Telegraaf

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