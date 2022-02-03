Официально: главный тренер ПСВ покинет команду в конце сезона

Немецкий специалист Роджер Шмидт проводит последний сезон в качестве главного тренера нидерландского "ПСВ". Стороны решили не продлевать контракт, который истекает в конце текущего розыгрыша. Директор клуба Джон Де Йонг заявил:

"Последние несколько недель мы хорошо вели диалог, собирались продолжить соглашение с Роджером, но он решил уйти в отставку в конце сезона. Нам очень жаль, но это не меняет нашей цели выиграть как можно больше призов до финиша кампании".

После 20 сыгранных в чемпионате Нидерландов туров "ПСВ" идет на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от "Аякса" – всего 2 очка.