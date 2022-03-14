Не только Абрамович. Российский олигарх продает свою долю в нидерландском клубе

Не так давно из-за наложенных санкций Роман Абрамович был отстранен от лондонского "Челси". Теперь схожая судьба ждет другого олигарха из рф.

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Валерий Ойф, который владеет контрольным пакетом акций "Витесса", продает свою долю. Помимо этого, он немедленно покидает наблюдательный совет клуба.

С 2018-го года Ойф владел 99-ю процентами акций "Витесса".