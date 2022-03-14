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Не только Абрамович. Российский олигарх продает свою долю в нидерландском клубе
И немедленно покинет наблюдательный совет клуба
Фото: Brabants Dagblad
Не так давно из-за наложенных санкций Роман Абрамович был отстранен от лондонского "Челси". Теперь схожая судьба ждет другого олигарха из рф.
Валерий Ойф, который владеет контрольным пакетом акций "Витесса", продает свою долю. Помимо этого, он немедленно покидает наблюдательный совет клуба.
С 2018-го года Ойф владел 99-ю процентами акций "Витесса".
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Источник:SBV Vitesse
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