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Огненное дерби в Нидерландах. Фанаты Аякса подожгли стадион прямо во время матча

Нидерланды
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Перформанс или что-то пошло не так?

Огненное дерби в Нидерландах. Фанаты Аякса подожгли стадион прямо во время матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 27-м туре чемпионата Голландии амстердамский "Аякс" принимал в домашних стенах "Фейеноорд". Нидерландский "Дер Классикер" завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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Тем не менее, ход матча несколько раз складывался не слишком удачно для подопечных Тен Хага. Видимо, болельщики "Аякса" были этим крайне недовольны, и пока их любимцы пытались отыграться, сами они едва не спалили стадион. Здесь явно что-то вышло из-под контроля:

Амстердамский клуб сохранил первое место в турнирной таблице и увеличил отрыв от ПСВ до 5 очков. Отметим, что "Фейеноорд" остался на третьей позиции в рейтинговом зачете.

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В статье: Аякс (Амстердам) Фейеноорд (Роттердам)
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