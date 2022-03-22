Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Огненное дерби в Нидерландах. Фанаты Аякса подожгли стадион прямо во время матча
Перформанс или что-то пошло не так?
Getty Images / Global Images Ukraine
В 27-м туре чемпионата Голландии амстердамский "Аякс" принимал в домашних стенах "Фейеноорд". Нидерландский "Дер Классикер" завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Тем не менее, ход матча несколько раз складывался не слишком удачно для подопечных Тен Хага. Видимо, болельщики "Аякса" были этим крайне недовольны, и пока их любимцы пытались отыграться, сами они едва не спалили стадион. Здесь явно что-то вышло из-под контроля:
There were worrying scenes in the Johan Cruyff Arena during Ajax and Feyenoord's match after a fire broke out in a section of the stand behind one of the goals. pic.twitter.com/HwnyM8NQQ0— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 21, 2022
Амстердамский клуб сохранил первое место в турнирной таблице и увеличил отрыв от ПСВ до 5 очков. Отметим, что "Фейеноорд" остался на третьей позиции в рейтинговом зачете.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили подполковника, командовавшего батальоном десантников в Крыму
- Возле Ахтырки 300 россиян отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий
- Спортивный юрист: Евросезон 2022/2023 может пройти без украинских клубов
- Морпехи, которые предназначались для штурма Одессы, уничтожены под Николаевом и Мариуполем
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала