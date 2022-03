Огненное дерби в Нидерландах. Фанаты Аякса подожгли стадион прямо во время матча

В 27-м туре чемпионата Голландии амстердамский "Аякс" принимал в домашних стенах "Фейеноорд". Нидерландский "Дер Классикер" завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Тем не менее, ход матча несколько раз складывался не слишком удачно для подопечных Тен Хага. Видимо, болельщики "Аякса" были этим крайне недовольны, и пока их любимцы пытались отыграться, сами они едва не спалили стадион. Здесь явно что-то вышло из-под контроля:

There were worrying scenes in the Johan Cruyff Arena during Ajax and Feyenoord's match after a fire broke out in a section of the stand behind one of the goals. pic.twitter.com/HwnyM8NQQ0