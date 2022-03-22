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Легенда МЮ и Реала может получить первую самостоятельную тренерскую должность
Начнет карьеру на родине.
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В свое время Руд ван Нистелрой был грозой вратарей в Европе, стабильно забивая кучу голов за МЮ, "Реал" и сборную Нидерландов.
Сейчас голландец трудится как тренер в ПСВ, откуда его когда-то и покупали в "Манчестер Юнайтед".
Стоит отметить, что тренерская карьера Руда развивается постепенно - с 2016-го года ван Нистелрой успел поработать в молодежных командах клуба всех возрастных категорий.
Теперь же местные СМИ рапортуют, что близок час, когда легендарный форвард наконец получит шанс в главной команде.
Рогер Шмидт покинет пост наставника коллектива из Эйндховена летом, когда закончится его контракт.
И именно ван Нистелроя видят его преемником.
В текущем первенстве ПСВ располагается на втором месте, после 27 туров отставая от "Аякса" на два очка.
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