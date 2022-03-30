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Легендарный голландский бомбардир получил первую самостоятельную тренерскую работу

Нидерланды
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Большой шанс в карьере.

Легендарный голландский бомбардир получил первую самостоятельную тренерскую работу

Getty Images

UA-Футбол
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Ранее уже сообщалось о том, что Руд ван Нистелрой близок к тому, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру на высоком уровне.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стороны уже обо всем договорились и голландец начнет новый сезон во главе ПСВ.

Ранее экс-футболист тренировал молодежные команды клуба разных возрастных категорий.

В организации отметили его успехи и решили дать шанс проявить себя в первой команде.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Руд ван Нистелрой
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