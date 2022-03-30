Легендарный голландский бомбардир получил первую самостоятельную тренерскую работу

Ранее уже сообщалось о том, что Руд ван Нистелрой близок к тому, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру на высоком уровне.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стороны уже обо всем договорились и голландец начнет новый сезон во главе ПСВ.

Ruud van Nistelrooy will be new appointed as PSV Eindhoven head coach next season, per @RikElfrink. Big chance for van Nistelrooy who's already accepted the proposal. #PSV



It's not gonna be easy to keep Cody Gakpo at the club in the summer as many top club want him. pic.twitter.com/FrwOZpw88g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2022

Ранее экс-футболист тренировал молодежные команды клуба разных возрастных категорий.

В организации отметили его успехи и решили дать шанс проявить себя в первой команде.