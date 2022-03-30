Официально: Легендарный ван Нистелрой - тренер ПСВ

Руд ван Нистелрой - новый тренер "ПСВ". Информация, о которой говорилось на протяжении последних недель, подтверждена официально.

Экс-форвард начнет свою работу со следующего сезона. По официальным данным, контракт подписан до лета 2025-го года.

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Our new head coach,

starting next season. pic.twitter.com/cp80IbEtg7 — PSV (@PSV) March 30, 2022

В эпоху игровой карьеры ван Нистелрой сделал себе имя в "ПСВ", "МЮ" и "Реале". Также на его счету 70 матчей за сборную Нидерландов и 35 забитых голов.

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"ПСВ" в Эредивизии идет на втором месте. Отставание от "Аякса" равно двум балам.