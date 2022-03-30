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Официально: Легендарный ван Нистелрой - тренер ПСВ
Со следующего сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руд ван Нистелрой - новый тренер "ПСВ". Информация, о которой говорилось на протяжении последних недель, подтверждена официально.
Экс-форвард начнет свою работу со следующего сезона. По официальным данным, контракт подписан до лета 2025-го года.
???????????? ????̷????̷????̷ ???????????? ????????????.— PSV (@PSV) March 30, 2022
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Our new head coach,
starting next season. pic.twitter.com/cp80IbEtg7
В эпоху игровой карьеры ван Нистелрой сделал себе имя в "ПСВ", "МЮ" и "Реале". Также на его счету 70 матчей за сборную Нидерландов и 35 забитых голов.
"ПСВ" в Эредивизии идет на втором месте. Отставание от "Аякса" равно двум балам.
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