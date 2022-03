Официально: Легендарный ван Нистелрой - тренер ПСВ

Руд ван Нистелрой - новый тренер "ПСВ". Информация, о которой говорилось на протяжении последних недель, подтверждена официально.

Экс-форвард начнет свою работу со следующего сезона. По официальным данным, контракт подписан до лета 2025-го года.

Our new head coach,

starting next season. pic.twitter.com/cp80IbEtg7