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Официально: Легендарный ван Нистелрой - тренер ПСВ

Нидерланды
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Со следующего сезона

Официально: Легендарный ван Нистелрой - тренер ПСВ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Руд ван Нистелрой - новый тренер "ПСВ". Информация, о которой говорилось на протяжении последних недель, подтверждена официально.

Экс-форвард начнет свою работу со следующего сезона. По официальным данным, контракт подписан до лета 2025-го года.

В эпоху игровой карьеры ван Нистелрой сделал себе имя в "ПСВ", "МЮ" и "Реале". Также на его счету 70 матчей за сборную Нидерландов и 35 забитых голов.

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"ПСВ" в Эредивизии идет на втором месте. Отставание от "Аякса" равно двум балам.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Руд ван Нистелрой
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