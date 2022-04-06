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Манчестер Юнайтед близок к подписанию контракта с тен Хагом

Нидерланды
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Тем не менее, руководство считает его не харизматичным

Манчестер Юнайтед близок к подписанию контракта с тен Хагом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" готовится к назначению Эрика тен Хага на пост главного тренера, сообщает ESPN. Он лидирует в шорт-листе претендентов.

Сообщается, что последние результаты "ПСЖ", а также возможная сумма, которую придется выплатить Парижу за трудоустройство в "Юнайтед" Почеттино, разубедили руководство "дьяволов" в подписании контракта с аргентинцем.

Если отступные тен Хага в "Аяксе" составляют менее 4 млн фунтов, то за Почеттино придется заплатить до 25 млн фунтов.

Аргентинец вызывает восхищение у некоторых из руководителей "МЮ", однако в этом вопросе, как и в случае с тен Хагом, у боссов клуба нет единодушия.

В то же время The Independent сообщает, что в "МЮ" считают тен Хага не харизматичным. Менеджер "не впечатлил" на собеседовании.

Эрик был назначен в "Аякс" в 2017 году и за это время вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов, дважды выиграл чемпионат Нидерландов, два раза Кубок Нидерландов и Суперкубок Нидерландов.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
espn.com

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