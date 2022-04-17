ПСВ завоевал кубок Нидерландов в 10 раз в истории

"ПСВ Эйндховен" победил в финальном матче кубка Нидерландов со счетом 2:1, таким образом завоевав этот трофей впервые за 10 лет, с сезона 2011/12. И лишь в третий раз в 21 веке.

За всю свою историю клуб побеждал в турнире лишь 10 раз. У другого финалиста – амстердамского "Аякса" – побед в турнире ровно в два раза больше, двадцать.

Счет в матче открыл 19-летний вундеркинд "Аякса" Райfн Гравенберх, забив на 23 минуте. Однако, в течении пяти минут после начала второго тайма игроки "ПСВ" Эрик Гутьеррес и Коди Гакпо забили по голу, установив окончательный счет в матче – 2:1.